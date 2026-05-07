وزير الداخلية يودّع وزير النقل العماني..وهذا ما أكدا عليه

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، بتوديع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عُمان، سعيد بن حمود المعولي. بمطار هواري بومدين الدولي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان في مجال النقل. حيث شهدت عقد جلسات عمل ثنائية جمعت الوزيرين. خصصت لبحث سبل تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف أنماط النقل. إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجالات النقل.

كما توّجت جلسات العمل الثنائية بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون شملت مجالات النقل البحري، الخدمات الأرضية بالمطارات. وبرنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مختلف مجالات النقل. بما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات.

كما تخلل برنامج الزيارة تنظيم زيارات ميدانية مكثفة مكّنت الوفد العُماني من الاطلاع على عدد من المنشآت. والهياكل التابعة لقطاع النقل، والوقوف على التجارب الجزائرية في مجال عصرنة المرافق وتحسين جودة الخدمات.

ميناء الجزائر يوم 5 ماي، حيث قام الوفد العماني بزيارة إلى ميناء الجزائر، حيث قُدمت له شروحات مفصلة حول نشاط المؤسسة المينائية. وآليات تسيير حركة البضائع والمسافرين، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بعصرنة المنشآت. وتحسين الأداء اللوجستي. كما شملت الزيارة جولة ميدانية عبر مختلف الأرصفة والمنشآت التابعة للميناء. للاطلاع على الإمكانات التقنية والعملياتية المسخرة لضمان انسيابية النشاط التجاري والبحري، وتعزيز تنافسية الموانئ الجزائرية.

كما قام في اليوم الموالي بزيارة إلى مطار الجزائر الدولي، حيث تمت معاينة مختلف الهياكل والخدمات المتعلقة باستقبال ومعالجة المسافرين. إلى جانب الاطلاع على الإمكانات التقنية والتنظيمية المعتمدة في تسيير هذه المنشأة الحيوية.

وتم تقديم عروض حول برامج التحديث والعصرنة التي يشهدها المطار، لاسيما ما تعلق بتحسين نوعية الخدمات. تطوير التجهيزات وتعزيز قدرات الاستقبال بما يواكب الحركية المتزايدة للنقل الجوي.

وفي ختام الزيارة أكد الطرفين على أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

