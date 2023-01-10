قناة النهار وزير الداخلية : يوميا نسجل إختناقات بالغاز..شيئ مؤسف للغاية بقلم قناة النهار نشر في 10 جانفي 2023 - 12:25 شارك غرِّد أرسل 93 0 وزير الداخلية : يوميا نسجل إختناقات بالغاز..شيئ مؤسف للغاية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fVUrr اقرأ أيضا إنطلاق الفصل الثاني .. إرتياح كبير لدى الأسرة التربوية بعد آخر القرارات قناة النهار 08 جانفي دلال خير: الطفل "لقمان" يعاني في صمت ويحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بتكلفة باهظة قناة النهار 30 ديسمبر نصر الدين قمريش: أصبح صوت الجزائر مسموع في كل أنحاء العالم وتنظيم "الشان" سيعود بالفائدة علينا قناة النهار 24 ديسمبر قناة النهار تتمنى لكم سنة سعيدة 2023 قناة النهار 31 ديسمبر عز الدين يسرد قصيدة مؤثرة لوالدته وهو يذرف الدموع ويشكرها على تضحيتها قناة النهار 28 ديسمبر نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار قناة النهار 01 جانفي فتح مكاتب صرف في الجزائر..إلى متى الإنتظار ؟ قناة النهار 25 ديسمبر رغم تراجع الإقبال.. جزائريون يختتمون عامهم بالحلويات قناة النهار 31 ديسمبر "زهرة: "بديت نتعلم نرفد الهدرة من عند خويا هو علمني سورة الفاتحة قناة النهار 21 ديسمبر طالع هابط: عمارات مبنية بالملايير في أرض فلاحية غير صالحة بغليزان .. من يتحمل المسؤولية قناة النهار 27 ديسمبر