وزير الداخلية يُدشن ويتفقد عدة مشاريع بالعاصمة

يشرع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الإثنين، بزيارة عمل إلى العاصمة.

وحسب وزارة الداخلية، يشرف الوزير خلال هذه الزيارة على تدشين وتفقد مختلف المشاريع التنموية والإستراتيجية بالولاية.

ومن المقرر أن يدشن وزير الداخلية وحدة الحماية المدنية -البريجة-ببلدية سطاوالي ما يرفع عدد وحدات الحماية المدنية بولاية الجزائر الى49 وحدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور