وزير الداخلية يُدشّن المعلم التذكاري المخلّد لمهندسي الألغام السوفيات بالطارف

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود وبتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. على تدشين المعلم التذكاري لمهندسي الألغام السوفيات ببلدية العيون دائرة القالة بولاية الطارف.

مراسم التدشين جرت بحضور العقيد الروسي المتقاعد أندريه بافلينكو، و أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. إلى جانب السلطات العسكرية والمدنية والعائلة الثورية. حيث تم وضع إكليل من الزهور أمام المعلم التذكاري لمهندسي الألغام السوفيات.

المعلم بني تخليدا وعرفانا لمجهودات النقابين نازعي الألغام من جيش الاتحاد السوفياتي الذين شاركوا بشجاعة في نزع الألغام الاستعمارية على الحدود الجزائرية. إلى جانب رفقائهم من أفراد الجيش الوطني الشعبي غداة استقلال الجزائر خلال الفترة 1962-1965.

