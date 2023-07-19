وزير الداخلية يُدشّن مقر المقاطعة الإدارية لبراقي

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد رفقة والي العاصمة عبد النور رابحي على تدشين مقر المقاطعة الإدارية لبراقي.

وخلال زيارة العمل والتفقد لوزير الداخلية رفقة والي العاصمة بالمقاطعة الإدارية لبراقي تم تدشين مقر المقاطعة الإدارية. ، أين تم تقديم عرض حول أشغال انجاز مستشفى 120 سرير ببراقي، ثانويتين، 3مسابح نصف أولمبية بكل من بلدية الكاليتوس، براقي، وسيدي موسى. بالإضافة كذلك إلى مشروع الهبة الصينية بحي ديار البركة سابقا.

وخلال زيارته أكد وزير الداخلية أن المشاريع تعرف انجازات جد مهمة وتنفيذ هياكل في المستوى المطلوب. سواء ما تعلق بالمرافق، أو الحظائر، على رأسها شبكة الميترو. وهو ما من شأنه توفير وتحسين الإطار المعيشي للساكنة. بالاصافة إلى تقديم عرض حول عملية التحسين الحضري حي 2004 مسكن LPL ببراقي، سيدي موسى، والكاليتوس.

كما أشرف الوفد بالمقاطعة الإدارية لبراقي، على تدشين مسبح نصف أولمبي ببلدية الكاليتوس مع إعطاء إشارة الانطلاق.