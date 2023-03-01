وزير الداخلية يُستقبل من طرف الرئيس التونسي

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم الأربعاء، بتونس،ن من طرف رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الـ 40 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي تنعقد بتونس.

ويشارك مراد في أشغال هذه الدورة رفقة وزراء الداخلية بالدول العربية ووفود أمنية رفيعة. بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية وكذا الهيئات العربية والدولية.

وتناقش الدورة في جدول أعمالها، مواضيع متصلة بتعزيز التعاون الأمني المشترك، فضلا عن حصيلة عمل المجلس ومختلف هيئاته.