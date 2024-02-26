وزير الداخلية يُستقبل من قبل الرئيس التونسي

حظي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد اليوم الإثنين، باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج .

ويأتي هذا على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بالعاصمة التونسية.

وكان مراد قد التقى بعدد من نظرائه وزراء الداخلية بالدول العربية

التقى ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعدد من نظرائه وزراء الداخلية بالدول العربية، حيث بحث معهم تعزيز التعاون الثنائي.

ويتعلق الأمر بوزراء داخلية كل من دول موريتانيا، اليمن، فلسطين، وليبيا والعراق.