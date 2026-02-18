وزير الداخلية يُشدّد على تنظيم الأسواق واستقرار الأسعار وتوفير السلع في رمضان

قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بزيارة إلى السوق الجواري بولاية ورقلة في ختام الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية.

وتأتي الزيارة ضمن التحضيرات لشهر رمضان المبارك، والوقوف على التحضيرات الجارية بسوق جواري لضمان توفير مختلف الخدمات والمنتجات للمواطنين خلال الشهر الكريم.

حيث شدد وزير الداخلية بالمناسبة على أهمية تنظيم الأسواق واستقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية. لضمان راحة المواطنين وتسهيل توفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان، في إطار جهود الدولة للحفاظ على جودة الخدمات.