وزير الداخلية يُشرف على تدشين مشاريع جوارية بتلمسان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على دخول حيز الخدمة لعدد من المشاريع الجوارية ذات الأثر المباشر على يوميات المواطن، ببلدية باب العسة الحدودية، في تلمسان.

وحسب بيان للوزارة، قام الوزير، بتدشين مشروع ربط أربعة أنقاب مع إنجاز محطة ضخ بباب العسة. وتابع بالمناسبة عرضا حول برنامج تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.

أين أسدى الوزير تعليمات بجعل التزويد بالمياه أولوية لدى السلطات المحلية، لاسيما خلال موسم الاصطياف. مذكرا أنه محور يحظى بمتابعة خاصة من قبل رئيس الجمهورية.

كما دعا الوزير الجماعات المحلية لاتخاذ كل التدابير الاستعجالية لتمكين قاطني المناطق البعيدة من التزويد المنتظم بالمياه الشروب. مع التفاعل السريع مع أي اختلال يتم تسجيله.

وأشرف وزير الداخلية، بنفس البلدية على دخول حيز الخدمة لمشروع ربط 400 مسكن بشبكة الطاقة الكهربائية بقرية بن كرامة. وكذا وضع حيز الخدمة لمشروع ربط 134 مسكن بشبكة الغاز.

وبالمناسبة، تابع الوزير عرضا حول التقدم في نسب الربط بالكهرباء والغاز بالبلديات الحدودية.