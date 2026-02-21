وزير الداخلية يُشرف على تدشين مقر بلدية وهران

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على تدشين مقر بلدية وهران بعد الانتهاء من أشغال التأهيل وإعادة التهيئة.

ويكتسي هذا التدشين أهمية خاصة بالنظر إلى الطابع التاريخي والرمزي الذي يميّز مقر بلدية وهران. باعتباره من المعالم الإدارية العريقة بالمدينة.

وهو الأمر الذي أضفى على عملية تأهيله وإعادة تهيئته بعدًا حضاريًا يجمع بين صون الذاكرة المؤسسية. ومواكبة متطلبات الخدمة العمومية العصرية.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمة العمومية، من خلال الارتقاء بظروف استقبال المواطنين. وتوفير فضاءات عمل عصرية وملائمة.