وزير الداخلية يُشرف على مراسم تنصيب والي غليزان الجديد

يشرف إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب، كمال بركان، واليا لـ غليزان، خلفاً لـ سامي مجوبي.

ويأتي هذا تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، تجري مراسم التنصيب بمقر ولاية غليزان، بحضور كل من المدير العام للأمن الوطني. والمدير العام للحماية المدنية، ومنتخبي الولاية، وإطاراتها وأعيانها، وكذا ممثلي المجتمع المدني.