وزير الداخلية يُشيد بمجهودات الحماية المدنية وطنيا ودوليا

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، أين أشاد بمجهوداتهم خلال الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، وكذا بحضورهم المشرف دوليا.

وحسب بيان للوزارة، تم اليوم الإحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية، الذي يصادف الفاتح من مارس من كل سنة، تحت شعار:

“إدارة المخاطر من أجل مستقبل مرن ومستدام”.

وحضر مراسم الإحتفال، الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي. والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والمدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف.

ولدى وصوله، ترحّم الوزير على شهداء الحماية المدنية، وقرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. ووضع إكليلًا من الزهور، تعبيرًا عن تقدير الدولة لتضحياتهم الجليلة.

سعيود يُشيد باحتلال الحماية المدنية الجزائرية المرتبة العاشرة عالميًا

وفي مستهل كلمته، تقدّم الوزير بتهانيه بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل وباليوم العالمي للحماية المدنية. مشيدًا بالإنجاز المشرّف الذي حققته الحماية المدنية الجزائرية باحتلالها المرتبة العاشرة عالميًا. ومؤكدًا أن هذا التتويج يعكس احترافية وإخلاص منتسبي هذا السلك الحيوي.

ونوّه بالمجهودات الاستثنائية لمصالح الحماية المدنية خلال المراحل الصعبة التي عرفتها البلاد، وعلى رأسها مواجهة جائحة كورونا. مع عمليات دقيقة لتسيير الحجر الصحي. فضلاً عن شجاعتها في التعامل مع الكوارث الأخيرة، من بينها حرائق الغابات في عدة ولايات.

وذكر الوزير بالمناسبة بقرار السيد رئيس الجمهورية بتعزيز صفوف الحماية المدنية بالموارد البشرية اللازمة. بما يمكّنها من أداء مهامها الوطنية على أكمل وجه.

كما أشاد بالتمرين التطبيقي المنظم مؤخرًا بولاية البويرة، واعتبره تجربة نوعية في تسيير الكوارث ضمن ظروف قاسية. كما أشاد بالحضور الدولي المشرف للحماية المدنية الجزائرية. مؤكدًا حرصه على مرافقة منتسبي السلك اجتماعيًا ومتابعة كل انشغالاتهم.

وفي ختام كلمته، حيّا الوزير المستوى الرفيع من التضحية ونكران الذات لدى أعوان وإطارات الحماية المدنية. مترحّمًا على شهداء السلك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أداء واجبهم الوطني.

كما قام بتقليد عدد من أعوان وإطارات الحماية المدنية، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن. وتم تكريم عدد من المتقاعدين تكريمًا لوفائهم وإخلاصهم في أداء مهامهم خلال مسيرتهم المهنية.