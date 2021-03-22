وزير الداخلية يُعلّق على فعلة المواطن المتهم بدهس شرطي

وصف وزير الداخلية، كمال بلجود، حادث دهس مواطن لشرطي أثناء القيام بمهامه، بالفعل الإجرامي.

وقال وزير الداخلية خلال اطمئنانه على صحة الشرطي ” ما قام به هذا المواطن البالغ 40 سنة فعل إجرامي”.

وأضاف بلجود “نتأسف لما قام به، رغم أنها ليست من عادات وشيم الشعب الجزائري”.

وتابع وزير الداخلية “نستنكر بشدة هذا الفعل غير المقبول، والعدالة سوف تفصل في الملف”.

وأشار بلجود أنه تم تقديم المتهم أمام العدالة، ويتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت.

وقال “عناصر الشرطة والدرك والجيش من أبناء هذا الشعب، علينا أن نقدم لهم كل المساعدة والاحترام ونساندهم في مهامهم النبيلة.