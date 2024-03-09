وزير الداخلية يُكرم مُنتسبات سلك الحماية المدنية

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، على مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة على شرف منتسبات سلك الحماية المدنية.

وحسب بيان للوزارة، كرم وزير الداخلية، منتسبات سلك الحماية المدنية، بالوحدة الوطنية التدريب والتدخل بالدار البيضاء.

وتحتفل الجزائر على غرار باقي دول العالم، في الثامن من شهر مارس في كل سنة، باليوم العالمي للمرأة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وجه رسالة تهنئة للنساء الجزائريات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما كرم رئيس الجمهورية، الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، عددا من النساء المتميزات والمبدعات في مجالات مختلفة. بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة.