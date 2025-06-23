وزير الداخلية يُنصب لجنة التحقيق في حادث ملعب 5 جويلية

أشرف اليوم الاثنين، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، على إنشاء لجنة تحقيق، من أجل الوصول إلى ملابسات الحادث المأساوي الذي وقع بملعب 5 جويلية السبت الماضي، وأودى بحياة ثلاث مناصرين لمولودية الجزائر.

وتم تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وعملا بتعليمات الوزير الأول نذير العرباوي. تنصيب اللجنة، صباح اليوم الاثنين، بمقر الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتضم لجنة التحقيق ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والسكن والرياضة بالإضافة إلى المصالح المختصة التابعة لقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وهيئة المراقبة التقنية للبنايات. ومسؤولي نادي مولودية الجزائر.

وستعنى هذه اللجنة بالتحقيق في ملابسات الحادث الأليم وتحديد جوانب القصور والمسؤوليات، مع تقديم تقريرها في أقرب الآجال.