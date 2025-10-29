وزير الداخلية يُنصّب الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للعريشة بتلمسان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود اليوم الأربعاء، على تنصيب بن بابا علي عبد الكريم، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية للعريشة بولاية تلمسان.

وأشار وزير الداخلية عقب تنصيبه للوالي المنتدب، إلى أن التنصيب يأتي في إطار استكمال مبادرة ترقية ثلاث دوائر وبلدية إلى مقاطعات إدارية. والتي تندرج ضمن الرؤية الإستراتيجية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى تحقيق التوازن بين الأقاليم. وتعزيز الإنصاف التنموي، والاستمرار في إصلاح منظومة الحكامة المحلية.