وزير الداخلية يُنصّب واليين منتدبين بالمقاطعتين الإداريتين لسيدي عبد الله وبوينان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الخميس، بقصر الحكومة على مراسم تنصيب واليين منتدبين بالمقاطعتين الإداريتين لسيدي عبد الله وبوينان. وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية.

ويتعلق الأمر بتنصيب ربعي رشيد، واليًا منتدبًا للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر. ونوي محمد، واليًا منتدبًا للمقاطعة الإدارية لبوينان بولاية البليدة.

وجرت مراسم التنصيب بحضور والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، ووالي ولاية البليدة، جمال الدين حصحاص. إلى جانب إطارات مركزية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

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