وزير الداخلية يُنصّب والي عين تموشنت ويؤكد على التكفل بانشغالات المواطنين

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد على تنصيب الوالي الجديد لعين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي. خلفا لأمحمد مومن الذي تم تحويله لشغل نفس المنصب بولاية جانت.

وقال وزير الداخلية خلال إشرافه على مراسم تنصيب الوالي الجديد أن هذه الحركة تأتي في ظرف جد مميز مباشرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعهدة ثانية. وأيضا تزامنا مع الاحتفالات المخلدة لذكرى الثورة التحريرية. وكذا لنجدد العهد لشهدائنا الأبرار ومجاهدينا الذين عقدوا العزم على أن يحرروا الجزائر وبتضحيات جسام.

كما أكد الوزير، إلتزام الجميع في أي منصب بالعهد مع رئيس الجمهورية الذي تقدم في سنة 2019 .وبالنظر لإيمانه القوي جعل الجزائريين يلتفون حوله وهو يعرف جيدا ما يتطلع إليه المواطن. مستطردا بالقول “اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجدّد العهدة حتى يواصل العهد الذي قطعه مع الجزائريين”.

وشدّد وزير الداخلية على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين كالربط بالمياه الصالحة للشرب والتغطية الصحية. وشق الطرقات والإنارة العمومية وغيرها. مشيرا إلى تحقيق الكثير في المجال التنموي و لازلنا نسعى لتحقيق المزيد من النتائج من خلال ضخ نفس قوي لنكون أكثر نشاط و أكثر قربا من المواطن.

كما أشار إلى أنه لابد من تكييف خصوصيات كل ولاية في إطار الإستراتيجية العامة الهادفة إلى تثمين مقوماتها وإمكانياتها. وتحديد نقاط الضعف بها لإزالتها بإشراك الجميع وخاصة الأدوات الخاصة بالتنمية”.

من جهته تقدم والي عين تموشنت مبروك أولاد عبد النبي بشكره للثقة التي وضعه فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. متعهدا باستكمال الجهد التنموي من أجل تحقيق المزيد من المكاسب التنموية بالولاية.

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