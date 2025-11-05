وزير الداخلية يُنصّب والي ميلة الجديد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود في وقت مبكر من اليوم، على تنصيب فيصل عمروش بصفته واليا جديدا لميلة خلفا لمصطفى قريش. الذي أنهيت مهامه وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

ودعا وزير الداخلية خلال إشرافه على تنصيب والي ميلة، إلى التكفل بانشغالات المواطنين بكل مسؤولية وفعالية. والإلتزام بالتوجهات الرئاسية الرامية إلى تقييم الأداء وترسيخ ثقافة الفعالية في التسيير العمومي. بالإضافة كذلك إلى إعداد خطة تنموية شاملة ومتوازنة بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبين تراعي تطلعات المواطنين. ناهيك عن تحسين منظومة تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب ومعالجة بؤر الانقطاع بشكل نهائي.

كما أمر وزير الداخلية، بالتكفل بانشغالات سكان المناطق الجبلية والريفية ضمن المقاربة الوطنية الرامية إلى تعميم التنمية الجوارية دون استثناء لأي منطقة. و في ظل التشاور المتواصل مع قاطنيها. مع تأكيد التكفل بإشكالية تأهيل وتهيئة الطرق البلدية التي خصص لها بعنوان هذه السنة غلاف مالي. و يتعين أن يتم ذلك مع التحديد الدقيق للأولويات. وكذا تكريس العمل التشاركي بين الإدارة والمنتخبين في مختلف المستويات لضمان وحدة الرؤية وتكامل الجهود. مما يعزز نتائج ملموسة يرصدها المواطن في حياته اليومية، بما يعزز ثقته في مؤسسات الدولة.

