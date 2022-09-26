وزير الداخلية.. 1000 بلدية تعاني عجزا ماليا ومحتاجة لدعم الدولة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الاثنين، أن قرابة ألف بلدية على المستوى الوطني تعاني من العجز وبدون دعم الدولة لاتستطيع فعل أي شيئ.

وأضاف الوزير، أن قانون الولاية والبلدية الذي سيرى النور بعد نهاية هذه السنة، جاء لتحديد مهامه وتحديد صلاحيات أكثر وسيكون أكثر فعالية. وهذا للمضي قدما وفق استراتيجية محكمة.

كما يأتي القانون أيضا لسد الاختلالات السابقة، مضيفا ان الوالي هو المسؤول الوحيد بتنمية ولايته.

وأردف قائلا:”نريد قانون يحدد صلاحيات كل طرف، ويتم تحديد العلاقات بين الوالي وكل المسؤولين في الولاية، لان الوالي هو الممثل الوحيد للوزرات والحكومة، والاخرين هم مساعدين.”

من جهته أوضح الوزير أن الوالي هو الوحيد المخول برسم يالخطة التنموية لولايته، داعيا اياه الى عدم انتظار الدعم عكس ماكان عليه من قبل وعليه خلق الثروة بالمناولة والمؤسسات الناشئة.

كما أن القانون يجب ان يحدد الصلاحيات بين المنتخب والوالي، على المنتخب ان يكمل مخطط الوالي، لتسهيل العمل،

بالمقابل أبرز وزير الداخلية، أن الوالي هو الممثل الوحيد للحكومة في الولاية و كل مسؤول هو تحت سلطته.

من جانبه أكد مراد، أن رئيس الجمهورية يؤمن بقدرات الجزائر، و”باستطاعتنا ان نكون في منأى عن التبعية للخارج.”

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