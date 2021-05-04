وزير الداخلية.. 132 سيارة تضررت وسنقدم كل الدعم للمناطق المتضررة من فيضانات المدية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، أن مصالحه، ستقدم كل الدعم للمناطق المتضررة من فيضانات ولاية المدية.

وأضاف وزير الداخلية ، أن هذه المخاطر تسجل مرتين في السنة، داعيا المواطنين إلى الحذر من أجل تجنب الخسائر.

وحضر رفقة بلجود، في زيارته التفقدية كل من وزير الأشغال العمومية ووزيرة التضامن.

وقال وزير الداخلية، إن الخسائر المادية التي خلفتها السيول، بلغت أكثر من 131 سيارة جرفتها مياه الفيضانات.

وبخصوص الوادي الذي يمر بالمدينة، أوضح الوزير، أن مصالحه ستتخذ كل الإجراءات بمعية وزراء الأشغال العمومية والتضامن والموارد المائية.