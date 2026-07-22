وزير الداخلية: 150 مسكنا متضررا من الحرائق.. سيتم تعويض أصحابها قريبا

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن عدد المساكن التي تم إحصاؤها إلى غاية الآن يبلغ حوالي 150 مسكناً متضرراً من الحرائق. مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض المواطنين وإعادة بناء هذه السكنات. مع العمل على إعادة إسكان أصحابها في أقرب الآجال.

وأشار سعيود إلى أن جميع الوسائل والإمكانات، بما فيها الوسائل الجوية. ستظل مجندة إلى غاية القضاء النهائي على بؤر الحرائق المتبقية وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

من جهته، ثمّن وزير الداخلية سرعة وفعالية تدخل مختلف المصالح، والتي ساهمت في تفادي وقوع خسائر بشرية. معرباً عن شكره وتقديره لمصالح الحماية المدنية، والجيش الوطني الشعبي، والدرك الوطني، ومختلف الأسلاك الأمنية، والسلطات المحلية، ومصالح الغابات. المنتخبون إلى جانب المواطنين الذين ساهموا بروح المسؤولية والتضامن في جهود مكافحة الحرائق والحد من آثارها.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور