وزير الداخلية: 8.5 مليون جزائري يقطنون في مناطق الظل

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود انه تم إحصاء نحو 15 ألف منطقة ظل يقطنها ثمانية ملايين ونصف ساكن.

وأوضح وزير الداخلية إنطلاق أزيد من 2200 مشروع تنموي خلال الخمسة أشهر الأخيرة بمناطق الظل.

وقال كمال بلجود ان ملف مناطق الظل من أولويات الحكومة “ملف كبير يحظى بأولوية خاصة ضمن برنامج الحكومة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية.

واشار وزير الداخلية انه “على الرغم من الظرف الصحي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا، تم الحفاظ على رزنامة إنجاز المشاريع التنموية بها”.

واكد كمال بلجود خلال 5 أشهر الأخيرة تم إطلاق “2238 مشروع” على مستوى هذه المناطق، وتم لغاية الآن استلام “686 منها”.

واعترف كمال بلجود بأن ولاية الجزائر تحصي “299 منطقة ظل”، تعاني من الصعوبات ولكن ليست بنفس الحدة في مناطق الظل بالجزائر العميقة.

و قال الوزير بهذا الخصوص “نحن نعمل على تحقيق الإنصاف بين كل الولايات تبعا لخصوصيات كل منها”.

وشدد كمال بلجود على ضرورة عدم إغفال التطور الحاصل على المستوى المحلي في مجال التنمية.