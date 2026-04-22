 وزير الدفاع الإسباني الأسبق يفجر حقائق جديدة حول تورط استخبارات المخزن في تفجيرات مدريد عام 2004

فجّر وزير الدفاع الإسباني الأسبق فيديريكو تريّو قضية أقل ما يقال عنها أنها خطيرة من خلال تصريحات جديدة أعادت فتح ملف هجمات 11 مارس 2004 في مدريد، مقدّما حقائق تورط استخبارات المخزن مباشرة في الضلوع في العملية الارهابية.

و خلال عرض كتابه «مذكّرات من الأمس القريب»، عبّر تريّو عن قناعته بأن منفّذي الهجمات هم عبارة عن كوماندوز. مغربي مشبوه ، و بأن العملية تمت بالتنسيق بين المخابرات المغربية و مخابرات دولة أوروبية.

كما تحدّث المسؤول الإسباني السابق عن فرضيات تتداولها بعض الأوساط الاستخباراتية الغربية. تفيد بأن هذه الشبكات لم تكن تتحرك بشكل مستقل، بل ضمن تنسيقات أوسع قد تشمل أطرافا متعددة. و أن المنفذين كانوا فعلا من المغرب .

هذه التصريحات، قد تكون لها تداعيات سياسية ودبلوماسية حساسة. فكونها صادرة عن مسؤول سابق رفيع يمنحها ثقلاً خاصاً، قد يفاقم منسوب الشك لدى مدريد. تجاه الرباط، في ظل مواقف عبّر عنها في الأشهر الأخيرة عدد من المسؤولين الإسبان. يرى بعضهم أن المغرب يشكّل تهديدا جديا لأمن إسبانيا.

مما قد يمهد للمطالبة بمراجعة السياسة الحالية تجاه المغرب، والتي يعتبرها البعض متساهلة أو غير مبرّرة. في تعاطيها مع النظام الخائن القائم في الرباط.

