وزير الدفاع الإيطالي: الجزائر تلعب دورا رئيسيا لتحقيق الاستقرار في كامل افريقيا

صرح وزير الدفاع الإيطالي، ڤويدو كروزيتو، عقب لقاءه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أنه تطرق مع الرئيس تبون إلى ضرورة المزيد من التعاون بين ايطاليا والجزائر. مضيفا وذلك بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة البحر المتوسط وشمال افريقيا. ومنطقة الساحل ولتحقيق المزيد من التعاون بين بلدينا في المجال العسكري والمجال الصناعي.وذلك لان ايطاليا تعتقد ان الجزائر يمكنا أن تلعب دورا رئيسيا لتحقيق الاستقرار في كامل القارة.

وأضاف ذات المتحدث “على مدار الشهور القليلة القادمة سنعمل جنبا الى جنب لاعداد خطط مشتركة لمواجهة ابرز الازمات. التي تواجهها حاليا ولتحقيق المزيد من الأمن في منطقة البحر المتوسط وافريقيا”.

وقال الوزير الإيطالي “شكرت فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على هذا اللقاء ونقلت له تحيات كل من رئيس جمهورية ايطاليا سيرجيو ماتاريلا وتحيات رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما اتفقنا على زيادة التعاون بين المؤسستين العسكريتين الجزائرية والايطالية”.

كا أبرز ڤويدو كروزيتو، أن الأهداف الرئيسة هي تحقيق النمو والاستقرار في افريقيا وحوض المتوسط ومكافحة الارهاب فقارة افريقيا تحتاج الى تحقيق النمو الاقتصادي وهو الهدف الذي المنشود من خلال خطة ماتاي التي اطلقتها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وهو ما يجب ان يساهم فيه الغرب بما في ذلك ايطاليا واوروبا، يضيف المنتحدث.