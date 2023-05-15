وزير الدفاع البريطاني: ما زالت روسيا تحترم حدود حلف “الناتو”

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بأن روسيا لم تشن أي ضربات مستهدفة على دول “الناتو” وتواصل احترام حدود الحلف.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع البريطاني، في مجلس العموم ردا على أسئلة من البرلمانيين حيث قال:

“حتى اليوم، لم نشهد أي هجمات مستهدفة على دول الناتو من قبل روسيا. على الرغم من أننا لاحظنا أيضا أحداثا استفزازية في البحر الأسود”.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، إلى أن موسكو تشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر الأسود بسبب الاستفزازات المستمرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.