وزير الدفاع الروسي: مستعدون للمساهمة في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة.

ونقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،.محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفريق أول السعيد شنقريحة”.

كما أكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة. والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط الغربية.

وتابع “لقد أعطينا إشارة واضحة للعالم أجمع، أن روسيا والجزائر تهدفان إلى اتباع سياسة خارجية مستقلة. والدفاع عن مصالحهما الوطنية، رغم الضغوط غير المسبوقة من قبل الغرب”.

وأعلن شويغو أن “روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال الأمن شمال أفريقيا. ومستعدة للإسهام في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية”.