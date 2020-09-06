وزير الدفاع الروسي يكشف حالته الصحية بعد تطعيمه بلقاح كورونا

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وزير الدفاع الروسي يكشف حالته الصحية بعد تطعيمه بلقاح كورونا
بقلم نادية بن طاهر

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن حالته الصحية طبيعية، بعد تطعيمه باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وأورد شويغو، في حديث مع قناة “روسيا-1”: “من أجل تبديد الشكوك الأخيرة بدأنا استخدام اللقاح من أنفسنا لنعرض عبر أمثلتنا الشخصية أن هذا الأمر آمن وفعال ويجعل الحياة أبسط بكثير”.

وأضاف الوزير: “حالتي الصحية طبيعية، لم أتعرض لأي ارتفاع لدرجة الحرارة أو أي آثار جانبية، أنصح الجميع بتطعيم أنفسهم بهذا اللقاح”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، أنه في حالة ممتازة بعد تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكشف السياسي، أنه لا يعاني من أي آثار جانبية إن كانت الصداع أو درجة حرارة الجسم المرتفعة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم “سبوتنيك V”.


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