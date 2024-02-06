وزير الدفاع السعودي يستقبل الفريق أول شنقريحة

استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء يوم أمس الإثنين. من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية، سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتم الاستقبال بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين. خصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. الذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة، تجسدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين.

وألقى الفريق أول كلمة جدد فيها تقديره وعرفانه لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له.

كما أشاد بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية، التي تجسدت من خلال الدعم اللامحدود الذي تلقته الجزائر من المملكة العربية السعودية. إبان ثورة التحرير المظفرة.

كما أكد الفريق أول، أيضا، حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي. إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك.