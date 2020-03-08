وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في زيارة رسمية للجزائر ابتداء من اليوم

شرع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للشؤون الخارجية بمكتب الكومنويلث بزيارة عمل إلى الجزائر العاصمة ستمتد من اليوم الثامن مارس إلى غاية 10 مارس 2020، بدعوة من رشيد بلادهان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج.

وتعتبر هذه الزيارة كجزء من الدورة التاسعة للحوار الإستراتيجي الجزائري البريطاني الذي سيترأسه رشيد بلادهان وجيمس كليفرلي.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وآخرها زيارة وزير الصناعة والمناجم فرحات أيت علي إلى لندن لتمثيل الجزائر في قمة “إفريقيا والمملكة المتحدة للاستثمار” شهر جانفي المنصرم ، وزيارة اللورد ريسبي إلى الجزائر كجزء من المهمة البريطانية للتجارة والاستثمار مع الجزائر الشهر الماضي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية فإنه وخلال هذا اللقاء ، سيسعى الطرفان إلى تعميق الحوار والتنسيق حول مواضيع مهمة في العلاقات الثنائية ، لا سيما الإطار القانوني الثنائي وتكييفه مع بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي،

كما سيتدارس الطرفان تنمية تدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر من خلال افتتاح المؤسسات التعليمية البريطانية في الجزائر وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي ، لا سيما من خلال المساهمة المستمرة للمهارات الجزائرية القائمة في المملكة المتحدة ، في إطار التوجهات الجديدة للحكومة الجزائرية.