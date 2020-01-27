وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية لمنغوليا في زيارة عمل إلى الجزائر

أفادت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين في بيان لها، أن وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية لدولة منغوليا يشرع في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وكشفت وزارة الخارجية، أن أن الزيارة وزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية لدولة منغوليا ستكون اليوم وغدا.

وأشار بيان وزارة الخارجية عن عقد إجتماع بين كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج، رشيد بلادهان، ونظيره المنغولي.

وسيتم الطرفان بمناقشة خلال الغجتماع العلاقات بين الجزائر ومنغوليا.

كما سيتم أيضا إجراء تقييم ثنائي للتعاون القائم بين البلدين وكذا آفاق تعزيزه مستقبلا.