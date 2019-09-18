وزير الدولة للتجارة الدولية البريطانية: نحن مستعدون لمواصلة التعاون الإقتصادي مع الجزائر

أعرب وزير الدولة للتجارة الدولية البريطانية كونور بيرنز، عن إستعداده لمواصلة تطوير التعاون الإقتصادي مع الجزائر.

والتقى كونور بيرنز أمس مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وتباحثا حول سبل توطيد التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين.

واعتبر “كونور بيرنز” على هامش اللقاء أن العديد من الفرص يمكن تطويرها واستغلالها من قبل كلا البلدين.

من جهته شدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي أغلي على أهمية تطوير الشراكات التجارية وشجع الشركات البريطانية على ولوج سوق الاستثمار بالجزائر.

وألح “سامي أغلي” على انه لا يجب النظر إلى الجزائر على أنها سوق فقط بل يجب اعتبارها بمثابة شريك نظرا للإمكانيات الموجودة في مختلف القطاعات.

وقال سامي أغلي “نحن مهتمون بالتجربة البريطانية في تطوير العديد من القطاعات مثل التعليم والتدريب والتمويل والابتكار، بالإضافة في الطاقات المتجددة والأعمال التجارية الزراعية”.

واتفق الجانبان على تعزيز التبادلات بهدف مواصلة التشاور وتنظيم البعثات التجارية البريطانية في الجزائر.