وزير الدّاخلية يستقبل نظيره الموزمبيقي

استقبل اليوم الاثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، نظيره الموزمبيقي، جوواو ماتلومبي، وزير النقل واللوجستيات لجمهورية موزمبيق، والوفد المرافق له.

وجرى لقاء وزير الداخلية مع نظيره الموزمبيقي، بحضور الأمين العام للوزارة، والرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية. والمدير العام للبحرية التجارية والموانئ، والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، والمدير العام للحركية واللوجستية.

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