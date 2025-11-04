وزير الدّاخلية يُنصب بن أحمد رياض واليا لباتنة

حل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم بولاية باتنة، للإشراف على تنصيب بن أحمد رياض واليا لولاية باتنة.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أنه تنفيذا للحركة الجزئية في سلك الولاة و الولاة المنتدبين، و بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود على تنصيب بن أحمد رياض واليا لولاية باتنة. خلفا لمحمد بن مالك، الذي تم تحويله إلى ولاية الأغواط.

