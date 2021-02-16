وزير الرقمنة.. اتفاقية الإحصاء الوطني ستنعكس ايجابيا على قطاع الفلاحة

قال وزير الرقمنة والإحصاء، خالد براح، إن اتفاقية انجاز الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، تسمح بتسطير سياسات تنموية صائبة.

وأوضح وزير الرقمنة، اليوم الثلاثاء، أن في نفس الوقت، ستسمح بالقيام بممسوحات موضوعاتية، بعد الإحصاء.

وأكد خالد براح، أن هذه الاتفاقية ستنعكس بصفة ايجابية على قطاعات المنظومة.

وأشار الوزير، إلى أن العملية، ستتم بلوحات الكترونية الذي يعتبر إسهاما في عصرنة المنظمة بالإحصاء.

وأفاد، خالد براح على هامش توقيع اتفاقية تعاون خاصة بانجاز الإحصاء الوطني للمستثمرات الفلاحية و الثروة الحيوانية، أنها ستكون إيجابية.