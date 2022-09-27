وزير الرقمنة: الإستعانة بالأئمة وتجهيز الفنادق لإنجاح عملية الإحصاء

قال وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن كل القطاعات الحكومية تم تجنيدها من أجل إنجاح عملية الإحصاء العام للسكن والسكان.

وأضاف وزير الرقمنة، خلال عرض قدمه حول الإحصاء السادس للسكان والإسكان أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن وزير السياحة أمر بتسخير الفنادق في عملية الإحصاء. بالإضافة كذلك إلى قطاع الشؤون الدينية أين تم تجنيد الأئمة في إطار التحسيس بأهمية عملية الإحصاء.

كما أشار وزير الرقمنة في ذات السياق، أن الوزارة وضعت عدة إجراءات تهدف إلى التجسيد السريع والفعال. للإلتزام رقم 26 لرئيس الجمهورية عن طريق إنشاء شبكة وطنية لمعلومات الاحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني. من أجل تعزيز جودة الإحصاءات وبهدف جعل الإجراءات العمومية والإصلاحات أكثر فعالية وكفاءة.

كما اتخذت الوزارة كأرضية عمل التوجيهات التي أسداها الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمن، بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للإحصاء. من أجل توفير المعطيات الضرورية بالكمية والدقة والمصداقية لصياغة السياسات العمومية وتقييمها. بالإضافة كذلك إلى وضع نظام معلومات إحصائي ناجع وفعّال من شأنه إعطاء صورة دقيقة عن البيئة الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وتخطيط المشاريع المستقبلية.

وأوضح وزير الرقمنة، أن الوزير الاول أعطى توصيات دقيقة تتكامل مع تعليمات الرئيس للقيام بالمخطط الحالي. من خلال التشخيص الشامل للوظيفة الإحصائية. حيث أصبح الحاجة إلى وضع إستراتيجية وطنية للإحصائيات ضرورة حتمية نظرا لكل التغييرات التي تحدث في البلاد على المستوى الاقليمي والدولي. خاصة وأن الإحصائيات تتغير كل يوم.

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