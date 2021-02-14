وزير الرقمنة والإحصائيات يستقبل سفير اسبانيا بالجزائر

استقبل وزير الرقمنة والإحصائيات، منير خالد براح، اليوم الاحد، بمقر الوزارة، سفير اسبانيا بالجزائر، فرناندو موراي.

وحضر اللقاء كل من المكلف برئاسة الديوان والمدير العام للرقمنة على مستوى وزارة الرقمنة والاحصائيات.

وسمح اللقاء ببحث واقع التعاون بين الجزائر واسبانيا وسبل تعزيزه من خلال تبادل وجهات النظر حول مختلف البرامج.

ومن الملفات التي ركز عليها الطرفان، مجال القطاع على ضوء أجندة الرقمنة 2025 التي طرحتها الحكومة الاسبانية .

وفي هذا الخصوص، أعرب سفير فرناندو موراى عن استعداد اسبانيا تقوية وتوسيع التعاون مع الجزائر في مسار التحول الرقمي.

وأكد الطرفان على مواصلة التشاور والعمل على ترقية الشراكة والتعاون عن طريق الآليات الرسمية.

إضافة إلى النظر في امكانية إقتراح إدراج الرقمنة في برنامج أشغال الدورة المقبلة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين.