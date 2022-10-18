وزير الرياضة:”الخضر سيخوضون مباراتين وديتين بحملاوي الشهر المقبل”

كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن المنتخب الوطني الجزائري سيلعب مباراتين وديتين شهر نوفمبر المُقبل بمدينة قسنطينة.

حيث قال، سبقاق، في تصريحات للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء:”الخضر سيلعبون مباراتين وديتين شهر نوفمبر بمدينة قسنطينة”.

كما أضاف:”المنتخب الوطني لعب في العاصمة وفي الغرب الجزائري، وباقتراح من الناخب الوطني، جمال بلماضي، سيلعب الخضر في قسنطينة”.

ويُذكر أن ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة تم تجهيزه مؤخرا تحسبا لاحتضان “شان” 2023.