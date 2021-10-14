وزير الرياضة: البيروقراطية وعقلية الإدارة مازالت موجودة

قال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، أن القطاع لازال يعمل بعقلية الإدارة المحلية والبيروقراطية التي لاتنفع. مشيرا إلى أن بعض المدراء يكملون ساعات العمل وفقط.

وأضاف الوزير، خلال أوّل إجتماع له مع مدراء الشباب والرياضة لولايات الوطن، أنه لا بد من إعادة بعث الحركة الرياضية والشبانية التي نص عليها الوزير الأول. ولا يمكن السكوت والتهاون على هذا الوضع

وأشار المسؤول الأوّل عن القطاع، أن هناك سعة واسعة بين الإدارة المركزية والمحلية، وكل مدير يتصرف على هواه. مؤكدا أن الامر غير مقبول وغير لائق.

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