قناة النهار وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة إقصاء منتخب تونس من مونديال قطر بقلم النهار أونلاين نشر في 28 جوان 2022 - 00:46 شارك غرِّد أرسل 31 0 وزير الرياضة التونسي يكشف حقيقة إقصاء منتخب تونس من مونديال قطر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/e6PLk اقرأ أيضا طالع هابط: بعد دفعهم لكل المستحقات مكتتبون يطالبون بسكناتهم العالقة بتيبازة قناة النهار 16 جوان مناع لمين: تعرضت للنصب وبقيت بدون نقود وهذا الدرس علمني أنو باش تربح لازم تمد قناة النهار 15 جوان شاهد..نيـ.ران تلتهم 3 محلات تجارية بشارع بن يمينة في البليدة قناة النهار 19 جوان الرّياضي المقدوني يوفان يخطف الأضواء في وهران .."رجع يهدر العربية ويشطح على أغنية dj snake" قناة النهار 27 جوان صريح جدا: المواطن الجزائري واللغة الإنجليزية..راكي تڤصري مع واحد "يسبيكي ماشي غير anglais" قناة النهار 24 جوان بن بعيبش: رجال المال هم المستفيدون من سياسة الدعم قناة النهار 08 جوان وهران 2022: الرياضيون يستحسنون مبادرة السلطات الجزائرية وإتاحة الفرصة للمشاركة في العرس المتوسطي قناة النهار 23 جوان بعد إرتفاع أسعار الأضاحي..محلات الجزارة تعج بطلبات المواطنين على اللحوم قناة النهار 26 جوان هكذا سيتم دخول الجماهير لملعب وهران لحضور حفل الإفتتاح قناة النهار 25 جوان رئيس الجمهورية يعلن رسميا عن إفتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 25 جوان