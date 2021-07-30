وزير الرياضة السابق يفتح النار على دريس حواس

فتح وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرؤوف سليم برناوي النار على دريس حواس بسبب خطأه في ملأ استمارة آمال مليح وأسامة سحنون في أولمبياد طوكيو 2020.

وزير الشباب والرياضة السابق نزل ضيفا على تلفزيون النهار اليوم الجمعة وقال:”ماقام به دريس حواس كارثة وداير روحو يعرف كلش”.

وأضاف:”دريس حواس لم يخطئ وإنما مايعرفش يعمر ورقة الترشيحات وبهذا تسبب في تلطيخ صورة الجزائر أمام العالم في أكبر محفل رياضي”.

يذكر أن دريس حواس كاد أن يتسبب في إقصاء سحنون ومليح من أولمبياد طوكيو 2020 بسبب خطأ إداري.