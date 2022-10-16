وزير الرياضة يُقرر ايقاف رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس !

قرر اليوم الأحد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، توقيف رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس تحفظيا من كل أنشطة الحركة الرياضية الوطنية.

وذلك بسبب تصريحاته الاستفزازية والأحكام المسبقة التي تلفظ بها بصفة علانية في حق الأسرة الرياضية للتنس ولكرة القدم.

كما أضاف بيان وزارة الشباب والرياضة أن المعني سيتم عرضه على لجنة أخلاقيات اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية.

واعتبر بيان الوزارة أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحادية الجزائرية للتنس منافية لأخلاقيات الرياضة.