وزير الرياضة خالدي يوافق على طلب “الفاف”

منح وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي موافقته للفاف من أجل ضم الرابطات الوطنية تحت وصايتها وتنظيم مختلف المنافسات الرياضية.

الفاف قالت في بيان رسمي اليوم الأحد:”بناءً على طلبنا الذي تم تقديمه نهاية سنة 2020 منح وزير الشباب والرياضة موافقته على وضع الرابطات الوطنية لكرة القدم تحت وصاية الفاف”.

“هذا الطلب مرتبط بالوضع السائد على مستوى هذه الرابطات “المحترفة ورابطة الهواة ورابطة مابين الجهات” بعد اعتماد نظام المنافسة الجديد في 17 سبتمبر 2019″.

وختم البيان:”إن وضع الرابطات الوطنية تحت إشراف الفاف يجعل من الممكن ضمان التنظيم الجيد لمختلف بطولات كرة القدم”.