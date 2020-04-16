وزير الرياضة فخور بشباب الجزائر الذي يحارب كورونا !!

وجه أمسية اليوم الخميس وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رسالة خاصة للشباب الجزائري بمناسبة يوم العلم المصادف ل16 أفريل.

الرجل الأول في الرياضة الجزائرية نشر الرسالة على صفحته في الفايسبوك وجاء فيها:”شكرا لكم يا من سخرتكم عقولكم في ابتكار طرق و آلات جديدة كفيلة بتخفيف تداعيات وباء كورونا على بلادنا و على شعبنا”.

“شكرا لأنكم وضعتم أنفسكم في أولى الصفوف لمجابهة الوباء بنذركم أنفسكم منذ البداية في عمليات تحسيسية كان لها الأثر الحاسم في تغيير السلوكات اليومية من أجل التصدي للفيروس”.

وختم الوزير:”بعد رفع الحجر الصحي سنعمل على بعث مخطط وطني لترقية الشباب في كل الميادين ومشاركة الشباب في الحياة العمومية و السياسية”.