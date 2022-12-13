قناة النهار “وزير الرياضة :” ليس لدينا الحق للبريكولاج في الشان بقلم قناة النهار نشر في 13 ديسمبر 2022 - 11:57 رياضة شارك غرِّد أرسل 92 0 “وزير الرياضة :” ليس لدينا الحق للبريكولاج في الشان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xOUAQ اقرأ أيضا "وزير الفلاحة :" إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول قناة النهار 26 نوفمبر النوي يقصف فوندام و بروسلي الذين ظهرو في مختلف ولايات الوطن ويطالبهم بتوقيف هذه المهازل قناة النهار 11 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مرفوقا بالطاقم الحكومي يحل بمطار تيارت قناة النهار 30 نوفمبر الوزير الأول يجري محادثات مع رئيسة الحكومة التونسية قناة النهار 28 نوفمبر طالع هابط: في بلاد المسلمين إمام يصلي وحده صلاة الإستسقاء بعد غياب المصلين .. عجيب قناة النهار 11 ديسمبر مومن أيت قاسي: لعب كأس العالم يعتبر حافز كبير للاعبين والمنتخبات الصغيرة تصنع المعجزات قناة النهار 02 ديسمبر التـعـ ـدي على الاماكن العمومية.. ظاهرة تغزو الشوارع قناة النهار 12 ديسمبر صريح جدا: لماذا تستفز عبارة "أنت شخص نية" الجزائريين ..؟ قناة النهار 03 ديسمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر أمطار مرتقبة بداية من مساء الغد على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر