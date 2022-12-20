قناة النهار “وزير الرياضة :” ملعب براقي سيُسمّى بإسم الزعيم نيسلون مانديلا بقلم قناة النهار نشر في 20 ديسمبر 2022 - 12:26 الحراش شارك غرِّد أرسل 107 0 “وزير الرياضة :” ملعب براقي سيُسمّى بإسم الزعيم نيسلون مانديلا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0pEUY اقرأ أيضا برلمان: البعثات الإستعلامية تتأهب لمتابعة ورفع العراقيل عن مشاريع الجنوب قناة النهار 03 ديسمبر صريح جدا: "إتق شر من أحسنت إليه".. ما مدى صحة هذه المقولة عند الجزائريين قناة النهار 20 ديسمبر داليا شيح تحل ضيفة على شاشة النهار و تكشف لأول مرة عن مشاريعها الجديدة قناة النهار 19 ديسمبر Mister X: عدد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس معيار للشهرة قناة النهار 15 ديسمبر انطلاق الملتقى محمد بن عبد الكريم المغيلي بعاصمة الطريقة التيجانية بالأغواط قناة النهار 18 ديسمبر تعليم عالي: في يومها العالمي .. هل يتحكم الطلبة في اللغة العربية قناة النهار 18 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.. "مستغانم واجدة لإقلاع تنموي حقيقي".. شاهد قناة النهار 06 ديسمبر تجارة: إفتتاح نقطة بيع بنواقشط .. الأجهزة الكهرومنزلية لإيريس تبهر الموريتانيين قناة النهار 03 ديسمبر عائلة الطفلة "ميسيكا" ببجاية تناشد المحسنين والسلطات لمساعدتها للعلاج في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر "أمن العاصمة يوقف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة قناة النهار 30 نوفمبر