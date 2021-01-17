وزير الرياضة يأمر بمساعدة أحد “العدائين الصاعدين” بتبسة

لبى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي نداء الطفل فارس مناعي صاحب 13 سنة، أحد العدائين الصاعدين وصاحب العديد من البطولات الجهوية والمحلية.

وقام الطفل فارس مناعي بنشر فيديو عبر إحدى القنوات الإعلامية يوضح فيه الصعوبات الكبيرة التي يجدها من أجل التدريب وكذا الطموحات التي يسعى إلى تحقيقها.

هذا الفيديو لفت انتباه الوزير خالدي وعلى ضوء ذلك أسدى تعليمات بالتواصل مع الطفل و مساعدته في توفير مطالبه وضرورة التكفل ومساعدة كل المواهب الشابة الصاعدة لشق طريقها نحو التألق والنجاح.

وتطبيقا لتعليمات الوزير سيد علي خالدي قامت مديرية الشباب و الرياضة لولاية تبسة باستقبال وتكريم الطفل فارس وتوفير الظروف اللازمة لتسهيل تدريباته.