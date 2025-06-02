وزير الرياضة يراهن على الكفاءات الجزائرية للنهوض بكرة اليد

عقد أمس الأحد، وزير الرياضة وليد صادي، جلسة عمل مع رئيس اتحادية كرة اليد، بحضور أعضاء من المكتب الفيدرالي، إلى جانب الأمين العام وأمين المال للاتحادية، وكذا إطارات من الإدارة المركزية لوزارة الرياضة.

وقد تم خلال هذه الجلسة التطرق إلى عدد من المسائل الجوهرية المتعلقة بواقع كرة اليد الجزائرية وآفاق تطويرها.

كما أسدى الوزير تعليمات بضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والخبرات الفنية المتوفرة. من أجل وضع الميكانيزمات العملية لإعادة بعث كرة اليد على المستوى القاعدي. بما يسمح ببناء جيل قادر على المنافسة وتمثيل الجزائر بصورة مشرفة.

وفي ختام اللقاء، جدد صادي تأكيده على دعم الدولة الجزائرية اللامشروط للرياضة عموماً، وكرة اليد على وجه الخصوص، وذلك في ظل الرعاية السامية للسلطات العليا للبلاد. وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي عناية خاصة لتشجيع الرياضة والرياضيين.