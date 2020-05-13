وزير الرياضة يعزي عائلة العداء الراحل “شيباني”

قدم أمسية اليوم الأربعاء وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” تعازيه الخالصة لعائلة العداء الجزائري “عثمان شيباني” الذي توفي أمس الثلاثاء.

ونشر “خالدي” رسالة التعزية على صفحته الشخصية في الفايسبوك:”تلقيت ببالغ الحزن و الأسى وفاة العداء الجزائري عثمان شيباني. وعلى اثر هذا المصاب الجلل، أتقدم الى عائلة الفقيد بالتعازي الخالصة إنا لله و إنا إليه راجعون”.

وأفادت بعض المصادر، أن الفقيد، كان يتمرن كعادته قبل آذان المغرب، رفقة أحد أصدقائه بمنطقة “المحبوس” جنوب البليدة، عندما تعرض لسكتة قلبية.

ورغم التدخل السريع لأعوان الإسعاف، إلا أن محاولتهم في انقاذ البطل عثمان، صاحب الـ20 ربيعا باءت بالفشل.