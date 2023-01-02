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الرياضة

وزير الرياضة يُدافع عن بلماضي ويُلمح لبقائه !

بقلم حواز عبد النور
وزير الرياضة يُدافع عن بلماضي ويُلمح لبقائه !
صورة مركبة
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دافع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد الانتقادات التي طالت الأخير.

حيث قال، سبقاق، في تصريحات لتلفزيون النهار اليوم الإثنين:”كل واحد حر في وجهة نظره الخاصة”.

وأضاف:”الاتحادية مُستقلة وتملك كل الصلاحيات من أجل اختيار الناخب الوطني للمُنتخب الأول”.

قبل أن يختم:”ما أُعيبه على البعض اختيار هذا التوقيت لتوجيه انتقادات لبلماضي الذي قدم الكثير للجزائر والفاف جددت الثقة فيه”.

رابط دائم : https://nhar.tv/PuFSe
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