وزير الرياضة يُدافع عن بلماضي ويُلمح لبقائه !

دافع وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، عن الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد الانتقادات التي طالت الأخير.

حيث قال، سبقاق، في تصريحات لتلفزيون النهار اليوم الإثنين:”كل واحد حر في وجهة نظره الخاصة”.

وأضاف:”الاتحادية مُستقلة وتملك كل الصلاحيات من أجل اختيار الناخب الوطني للمُنتخب الأول”.

قبل أن يختم:”ما أُعيبه على البعض اختيار هذا التوقيت لتوجيه انتقادات لبلماضي الذي قدم الكثير للجزائر والفاف جددت الثقة فيه”.